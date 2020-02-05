ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус може передаватися від вагітної матері до дитини

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 15:35
Коронавірус може передаватися від вагітної матері до дитини
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

У немовляти, який був народжений жінкою з підтвердженим вірусом, також виявили коронавірус

Лікарі Уханської дитячої поліклініки заявили, що новий коронавірус 2019-nCoV може передаватися від вагітної матері до новонародженої дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відзначають лікарі, у немовляти, який був народжений жінкою з підтвердженим вірусом, також виявили коронавірус. При цьому з симптомів у нього проявилося тільки утруднене дихання і порушення роботи печінки. Стан малюка поки стабільний.

"Цей випадок нагадує: слід пам'ятати, що коронавірус також може передаватися від матері до дитини", - заявив головний лікар відділення для новонароджених Уханської дитячої поліклініки Чжен Линкон.

Раніше в тій же лікарні повідомляли про виявлення коронавіруса у матері і новонародженої дитини, які раніше не виявляли ніяких симптомів зараження. Лікарі запевнили, що життя обох також нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Китаї затримали чоловіка, який приховував захворювання коронавірусом і заразив щонайменше семеро людей. Зазначається, що чоловік приховував, що повернувся з Уханя, і при цьому побував на весіллі, де були присутні близько 3 тис. осіб.

Відзначимо, за даними ВООЗ на 4 лютого, у Китаї підтверджений 20 471 випадок захворювання 2019-nCov. Підозри на коронавірус виявлені ще 23 214 осіб. У важкому стані знаходяться 2 788 пацієнтів. Всього від захворювання померли 425 осіб, в основному літніх людей з наявністю одного або двох хронічних захворювань. При цьому понад 680 осіб одужали.

США евакуюють з Китаю понад 300 американців У Китаї чоловік приховав захворювання коронавірусом і заразив 7 осіб
Новини України вируспреступленияКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся