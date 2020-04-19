ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус у Києві: за добу заразились більше 30 людей, з них - 4 медики

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 10:31
Коронавірус у Києві: за добу заразились більше 30 людей, з них - 4 медики
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці загалом підтвердили вже 801 випадок COVID-19

Кількість заражених коронавірусом киян збільшилась на 31 людину, з них - 4 медики. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Facebook.

Як зазначив мер, у столиці загалом підтвердили вже 801 випадок COVID-19. Кличко повідомив, що захворіли:

  • 18 жінок вiком вiд 29 до 76 років;
  • дівчинка 10 років;
  • 11 чоловіків від 26 до 77 рокiв;
  • хлопець, якому 13 років.

Разом з тим, госпіталізували 5 пацієнтів.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксували 343 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 по всій Україні. Станом на 9:00 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали.

Зазначимо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця на місяць забезпечена всім необхідним для боротьби з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що в Києво-Печерській лаврі в результаті зараження коронавірусом вмер чернець Никодим. Він нещодавно прийшов у Києво-Печерську лавру з Почаївської лаври.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 19 квітня Число нових випадків коронавірусу в Україні знижується другий день поспіль: карта по областях
Новини України КиївКоронавірус
News
On Top