Коронавірус у Києві: за добу заразились більше 30 людей, з них - 4 медики

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці загалом підтвердили вже 801 випадок COVID-19

Кількість заражених коронавірусом киян збільшилась на 31 людину, з них - 4 медики. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Facebook.

Як зазначив мер, у столиці загалом підтвердили вже 801 випадок COVID-19. Кличко повідомив, що захворіли:

18 жінок вiком вiд 29 до 76 років;

дівчинка 10 років;

11 чоловіків від 26 до 77 рокiв;

хлопець, якому 13 років.

Разом з тим, госпіталізували 5 пацієнтів.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксували 343 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 по всій Україні. Станом на 9:00 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали.

Зазначимо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця на місяць забезпечена всім необхідним для боротьби з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що в Києво-Печерській лаврі в результаті зараження коронавірусом вмер чернець Никодим. Він нещодавно прийшов у Києво-Печерську лавру з Почаївської лаври.