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Коронавирус в Киеве: за сутки заразились более 30 человек, из них - 4 медика

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 10:31
Коронавирус в Киеве: за сутки заразились более 30 человек, из них - 4 медика
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице в целом подтвердили уже 801 случай COVID-19

Количество зараженных коронавирусом киевлян увеличилось на 31 человека, из них - 4 медика. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.

Как отметил мэр, в столице в целом подтвердили уже 801 случай COVID-19. Кличко сообщил, что заболели:

  • 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет;
  • девочка 10 лет;
  • 11 мужчин от 26 до 77 лет;
  • парень, которому 13 лет.

Вместе с тем, госпитализировали 5 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировали 343 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 по всей Украине. По состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица на месяц обеспечена всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

РБК-Украина писало, что в Киево-Печерской лавре в результате заражения коронавирусом умер монах Никодим. Он недавно пришел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской лавры.

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