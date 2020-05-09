Коронавірус у Києві: за добу зафіксували 50 нових випадків, у тому числі 12 медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також захворіли троє дітей

У Києві за добу зафіксували 50 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких троє дітей і 12 медиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

Так, у столиці станом на 9 травня вже 1771 підтверджений випадок захворювання COVID-19. Померли від хвороби 34 людини. За минулу добу захворіли:

21 жінка у віці від 34 до 76 років;

26 чоловіків у віці від 17 до 79 років;

1 дівчинка у віці 7 років і 2 юнаки у віці 17 років.

За словами Кличка, у лікарні столиці госпіталізували 22 пацієнти. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 515 нових випадків COVID-19. За минулу добу зареєстровано ще 15 смертей. Луганська область стала єдиною, де за добу не зафіксували випадків COVID-19.

РБК-Україна писало, що у світі кількість заражених коронавірусом, станом на 9 травня, перевищила 4 млн осіб. Від коронавірусу померла вже 275 781 особа.

Крім цього, МОЗ України вже почав готуватися до другої хвилі коронавірусу. Активно зосереджені заходи щодо підготовки в Чернівецькій області, яка є лідером за кількістю заражених коронавірусом.