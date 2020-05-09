Коронавирус в Киеве: за сутки зафиксировали 50 новых случаев, в том числе 12 медиков

Также заболели трое детей
В Киеве за сутки зафиксировали 50 новых случаев заражения коронавирусом, в числе которых трое детей и 12 медиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Киева Виталия Кличко.
Так, в столице по состоянию на 9 мая уже 1771 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Умерли от болезни 34 человека. За минувшие сутки заболели:
По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 515 новых случаев COVID-19. За минувшие сутки зарегистрировано еще 15 смертей. Луганская область стала единственной, где за сутки не зафиксировали случаев COVID-19.
РБК-Украина писало, что в мире количество зараженных коронавирусом, по состоянию на 9 мая, превысило 4 млн человек. От коронавируса умер уже 275 781 человек.
Кроме этого, Минздрав Украины уже начал готовиться ко второй волне коронавируса. Активно сосредоточены мероприятия по подготовке в Черновицкой области, которая является лидером по числу зараженных коронавирусом.