Коронавирус в Киеве: за сутки зафиксировали 50 новых случаев, в том числе 12 медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также заболели трое детей

В Киеве за сутки зафиксировали 50 новых случаев заражения коронавирусом, в числе которых трое детей и 12 медиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Киева Виталия Кличко.

Так, в столице по состоянию на 9 мая уже 1771 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Умерли от болезни 34 человека. За минувшие сутки заболели:

21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет;

26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет;

1 девочка в возрасте 7 лет и 2 юноши в возрасте 17 лет.

По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 515 новых случаев COVID-19. За минувшие сутки зарегистрировано еще 15 смертей. Луганская область стала единственной, где за сутки не зафиксировали случаев COVID-19.

РБК-Украина писало, что в мире количество зараженных коронавирусом, по состоянию на 9 мая, превысило 4 млн человек. От коронавируса умер уже 275 781 человек.

Кроме этого, Минздрав Украины уже начал готовиться ко второй волне коронавируса. Активно сосредоточены мероприятия по подготовке в Черновицкой области, которая является лидером по числу зараженных коронавирусом.