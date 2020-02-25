Коронавірус в Італії: названі міста, які перебувають на карантині

Влада італійського регіону Ломбардія опублікувала список міст і сіл, які повністю закриті на карантин через спалах коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, міста були перетворені так звані "червоні зони", які були створені для запобігання поширення коронавіруса.

Таким чином карантин був введений в:

Кодоньо; Кастільйоне-д Адда; Казальпустерленго; Фомбьо; Малео; Сомалья; Бертонико; Терранова-дей-Пассерини; Кастельгерундо; Сан-Фиоран.

При цьому наголошується, що в'їзд і виїзд "червоні зони" під суворою забороною. Крім того, в містах закрили залізничні станції і зупинки громадського транспорту.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 25 лютого в Італії інфіковані заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілія Романія, по три - у П'ємонті і Римі та ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Крім того, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.

Також повідомлялося, що Європейський парламент закликав співробітників, які відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, де почалося поширення коронавірус, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею не приходити в парламент і працювати з дому.