Коронавирус в Италии: названы города, находящиеся на карантине

Власти итальянского региона Ломбардия опубликовала список городов и деревень, которые полностью закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, города были преобразованы так называемые "красные зоны", которые были созданы для предотвращения распространения коронавируса.

Таким образом карантин был введен в:

Кодоньо; Кастильоне-д’Адда; Казальпустерленго; Фомбьо; Малео; Сомалья; Бертонико; Терранова-дей-Пассерини; Кастельгерундо; Сан-Фиоран.

При этом отмечается, что въезд и выезд в "красные зоны" под строжайшим запретом. Кроме того, в городах закрыли железнодорожные станции и остановки общественного транспорта.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии инфицированы заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по три - в Пьемонте и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.

Кроме того, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.

Также сообщалось, что Европейский парламент призвал сотрудников, которые посещали итальянские регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето, где началось распространение коронавирус, а также такие страны, как Китай, Сингапур или Южную Корею не приходить в парламент и работать из дома.