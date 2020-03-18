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Коронавірус у Чернівцях: госпіталізовано 5 осіб, що контактували з померлою жінкою

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 11:51
Коронавірус у Чернівцях: госпіталізовано 5 осіб, що контактували з померлою жінкою
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх контактних осіб є ознаки вірусного захворювання

У Чернівецькій області встановили 5 осіб, які контактували з померлою жінкою, у якої було виявлено коронавірус, вони госпіталізовані. Про це заявила заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, всі 5 осіб, що контактували з інфікованою жінкою, мають ознаки вірусного захворювання.

"По жінці, яка має летальний випадок встановлено 5 контактних осіб, що мають у тому числі ознаки вірусного захворювання. Вони госпіталізовані", - повідомила Гусак.

Також вона зазначила, що в Чернівецькій області зафіксовано випадки захворювання коронавірусом в легкій формі у чоловіка, який переніс його дому і не звертався до лікарів.

"Також ми маємо ситуацію, коли людина перенесла це захворювання в легкій формі будинку і він не звертався до лікарів. І вже встановлено перше звернення щодо цієї ситуації від дружини", - зазначила заступник голови Чернівецької ОДА.

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Середа, 18 березня 2020 р.

Зазначимо, 33-річна мешканка Чернівецької області померла 16 березня. На наступний день, 17 березня, у неї підтвердили коронавірус. При цьому голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що смерть жінки була пов'язана з її супутніми діагнозами і хворобами, не пов'язаними з коронавірусом.

Нагадаємо, 17 березня в Україні підтвердили сім нових випадків коронавірусу. Всього в країні зафіксовано 14 випадків захворювання COVID-19 - Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та Київ (2). З них дві людини померли.

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