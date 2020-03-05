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В Чернівцях зафіксували ще 5 підозр на коронавірус

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 14:41
В Чернівцях зафіксували ще 5 підозр на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У місті обмежать масові розважальні заходи

В Чернівцях буде створена спеціальна комісія, яка буде вирішувати чи запроваджувати карантин у навчальних заклад, у зв’язку з тим, що зафіксовано ще 5 підозр на коронавірус. Про це повідомили під час брифінгу в Чернівецькій ОДА, передають місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що є ще п'ять нових підозр на коронавірус. Це люди, які подорожували зокрема відвідували Іспанію та Великобританію.

Також зазначається, що у місті обмежать масові розважальні заходи.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях після виявлення коронавірусу збирають комісію, на якій будуть обговорювати можливість введення карантину.

РБК-Україна писало, що в Чернівецькій області в четвер ще двох громадян України госпіталізували в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували по Італії.

Зазначимо, у МОЗ заявили, що станом на 5 березня досліджується ще близько 10 зразків, у яких по симптомах може бути підозра на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, коронавірус в Україні зафіксували у чоловіка в Чернівцях 3 березня. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни.

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