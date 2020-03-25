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Коронавірус в Чернівецькій області: в ОДА розповіли про стан заражених

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 13:28
Коронавірус в Чернівецькій області: в ОДА розповіли про стан заражених
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, у заражених коронавірусом дітей невисока температура

Стан заражених коронавірусом у Чернівецькій області стабільний, у трьох паціентів лихоманка. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

Як зазначили в ОДА, у заражених дітей невисока температура.

"Стан недужих на коронавірус буковинців уранці 25 березня стабільний, компенсований. Лише у трьох пацієнтів - лихоманка. Один із них перебуває у обласній клінічній лікарні, двоє - у Хотинській ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я підтвердило четверту смерть від коронавірусу в Україні, в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19.

Також в аеропорту "Бориспіль" позитивний результат на наявність коронавірусної інфекції експрес-тест показав в одного пасажира, який прибув з країни середнього сходу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Тернопільській області поліція розшукує близько 500 чоловік, які з контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.

Більш того, в Китаї зафіксували першу смерть від нового хантавірусу.

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Новини України КоронавірусЧерновицкая область
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