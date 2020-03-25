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В аеропорту "Бориспіль" зафіксували новий випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 11:10
В аеропорту "Бориспіль" зафіксували новий випадок коронавірусу
Іллюстративне фото (УНІАН)

Зараженого направили в одну з лікарень столиці

Позитивний результат на наявність коронавірусної інфекції експрес-тест показав в одного пасажира, який прибув з країни середнього сходу. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Як зазначається, чоловіка направили в одну з лікарень столиці.

"Позитивний результат на наявність коронавірусної інфекції експрес-тест показав в одного пасажира, який прибув з країни середнього сходу. Варто зазначити, що цей чоловік повівся розважливо та самостійно зголосився пройти відповідну перевірку. Його направили в одну з лікарень столиці", - йдеться у повідомленні.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я близько 13 тисяч осіб.

Відзначимо, в аеропорту "Бориспіль" третій день поспіль фіксують нові випадки зараження Covid-19.

Нагадаємо, МОЗ підтвердив четверту смерть від коронавірусу в Україні, сьогодні помер житель Тернопільської області.

Раніше РБК-Україна писало, що в Тернопільській області поліція розшукує близько 500 чоловік, які з контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.

Більш того, в Китаї зафіксували першу смерть від нового хантавірусу.

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