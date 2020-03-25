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Коронавирус в Черновицкой области: в ОГА рассказали о состоянии зараженных

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 13:28
Коронавирус в Черновицкой области: в ОГА рассказали о состоянии зараженных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, у зараженных коронавирусом детей невысокая температура

Состояние зараженных коронавирусом в Черновицкой области стабильное, у трех пациентов лихорадка. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Как отметили в ОГА, у зараженных детей невысокая температура.

"Состояние больных коронавирусом буковинцев утром 25 марта стабильное, компенсированное. Только у трех пациентов - лихорадка. Один из них находится в областной клинической больнице, двое - в Хотинской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения подтвердило четвертую смерть от коронавируса в Украине, в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19.

Также в аэропорту "Борисполь" положительный результат на наличие коронавирусной инфекции экспресс-тест показал у одного пассажира, который прибыл из страны среднего востока.

Ранее РБК-Украина писало, что в Тернопольской области полиция разыскивает около 500 человек, которые контактировали с инфицированным коронавирусом священником. На период общения с людьми, священник не знал, что заражен.

Более того, в Китае зафиксировали первую смерть от нового хантавируса.

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