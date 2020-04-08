Коронавірус у Чернівецькій області: названо можливу причина спалаху

Масове зараження коронавірусом в Чернівецькій області, за попередніми даними, сталося після одного із публічних заходів. Про це в ефірі hromadske заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, спалах міг початися на одному з масових заходів.

"Був масовий захід, де була велика кількість людей, і епідеміологи вважають, що саме звідти воно пішло", - заявив Осачук.

У той же час він не розповів, що це був за захід. Очікується, що подробиці будуть після того, як завершиться розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області в реанімаційних відділеннях лікарень перебувають 20 осіб з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19. Всього в регіоні кількість випадків коронавірусу наближається до 300.

До цього стало відомо, що у Чернівецькій області коронавірусом заразилися три священика. Тоді ж голова місцевої ОДА заявив, що одним із джерел масового зараження став похорон в одному з сіл. Саме після цієї процесії зафіксували найбільше число хворих.