Коронавирус в Черновицкой области: названа возможная причина вспышки

Массовое заражение коронавирусом в Черновицкой области, по предварительным данным, произошло после одного из публичных мероприятий. Об этом в эфире hromadske заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам, вспышка могла начаться на одном из массовых мероприятий.

"Был массовое мероприятие, где было большое количество людей, и эпидемиологи считают, что именно оттуда оно пошло", - заявил Осачук.

В то же время он не рассказал, что это было за мероприятие. Ожидается, что подробности будут после того, как завершится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области в реанимационных отделениях больниц находятся 20 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего в регионе количество случаев коронавируса приближается к 300.

До этого стало известно, что в Черновицкой области коронавирусом заразились три священника. Тогда же глава местной ОГА заявил, что одним из источников массового заражения стали похороны в одном из сел. Именно после этой процессии зафиксировали большое число больных.