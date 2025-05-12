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ЕС запретит 25 танкерам РФ курсировать в Балтийском и Северном морях, - СМИ

Понедельник 12 мая 2025 20:45
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ЕС запретит 25 танкерам РФ курсировать в Балтийском и Северном морях, - СМИ Фото: ЕС запретит 25 танкерам РФ курсировать в Балтийском и Северном морях (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз готовит новый удар по "теневому флоту" России. В частности, ЕС планирует запретить 25 российским танкерам курсировать в Балтийском и Северном морях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Как отмечает издание, около 25 нефтяных танкеров, которые вскоре будут включены в список "теневого флота", сейчас курсируют Балтийским и Северным морями, создавая угрозу разлива нефти или инцидентов с перерезанием кабелей.

Согласно предложению Европейской комиссии, с которым ознакомился EUobserver, они являются одними из 149 судов, которые должны быть добавлены в черный список ЕС, что помогает России избегать западного нефтяного эмбарго.

Внесение в список означает, что им будет запрещено заходить в порты ЕС или получать услуги морских фирм ЕС, такие как страхование, ремонт или заправка.

Отмечается, что согласно данным морских трекеров, по состоянию на 12 мая в Финском заливе находились 11 российских танкеров, два находились в более западных частях Балтики. Еще 12 судов зафиксированы вблизи Британских островов.

ЕС готовит удар по "теневому флоту" РФ

Напомним, недавно СМИ сообщали, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, нацеленный на ее так называемый "теневой флот" - сотни танкеров, которые Кремль использует для обхода нефтяного эмбарго.

Санкции, предложенные Еврокомиссией, охватят 60 физических и юридических лиц, а также будут включать ограничения в отношении около 150 судов.

Таким образом, общее количество судов в санкционном списке ЕС превысит 300.

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Евросоюз Балтийское море Черноморский флот теневоц флот Санкции против России
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