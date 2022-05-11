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Королева Великобританії вперше за 59 років пропустила відкриття засідання парламенту

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Лондон, Середа 11 травня 2022 04:25
Королева Великобританії вперше за 59 років пропустила відкриття засідання парламенту Королева Єлизавета II (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Королева Єлизавета II вперше за 59 років пропустила церемонію відкриття парламенту Великобританії, передавши цей обов'язок своєму спадкоємцю принцу Чарльзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

96-річний монарх зазвичай головує на пишному заході й зачитує законодавчу програму свого уряду з позолоченого трону в Палаті лордів. Але в Букінгемському палаці заявили, що королева змушена пропустити щорічний захід через "епізодичні проблеми з пересуванням". Чарльз, принц Уельський, виголосив промову королеви.

Королеву рідко бачили на публіці з того часу, як вона провела позапланову ніч у лікарні в жовтні минулого року. Вона також заразилася COVID-19 у лютому.

Раніше королева Єлизавета пропускала відкриття парламенту тільки в 1959 і 1963 роках, коли вона була вагітна принцами Ендрю та Едвардом відповідно. Відсутність монарха в парламенті посилила побоювання, що вона, можливо, не зможе зіграти повноцінну роль в публічних урочистостях в наступному місяці, присвячених її платиновому ювілею.

Раніше міністр оборони Великобританії заявив, що його Країна підтримає Фінляндію і Швецію в разі нападу Росії. Він також додав, що Британія буде дотримуватися такої позиції, де б не знаходилися дві країни в процесі подачі заявок вступу в НАТО.

Нагадаємо, на початку квітня Джонсон відвідав Київ з неофіційним візитом, де зустрівся із Зеленським. Британський прем'єр запевнив, що Україна отримає бронетехніку і протикорабельні ракети.

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Великобританія Єлизавета II
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