Королева! Міс Україна блищить в Лондоні в розкішній сукні (фото)

Маргарита Паша висловилася про інших учасниць конкурсу Міс світу 2019
Міс Україна 2019 Маргарита Паша прилетіла в столицю Британії Лондон, де представить нашу країну на 69-му міжнародному конкурс краси Міс світу 2019 14 грудня. Дівчина опублікувала в Instagram фото з розкішному темному повітряному платті, в якому модель з'явилася на сцені в рамках Благодійного проекту.
24-річна студентка Київського інституту міжнародних відносин також тепло відгукнулася про інших учасниць конкурсу.
"Я так щаслива, 2 роки тому моя мрія здійснилася, я виграла конкурс краси "Міс Україна"... Кожна дівчина, яка представляє свою країну, прекрасна", - поділилася враженнями Маргарита.
Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)
При цьому українка твердо вірить у свої сили та каже, що вирушила на Міс світу 2019 тільки за перемогою. Взагалі програма-мінімум для красуні - посісти місце в топі міжнародного конкурсу.
До речі, на фінальному виході Маргарита планує з'явитися в чудовій червоній дизайнерській сукні ручної роботи. Приблизна вартість диво-наряду становить 10 тисяч доларів.
Сьогодні Паша блищить на подіумі в сукні з грубоким декольте, що підкреслює пишні форми красуні, широкими "східними" руковами з відкритими плечима. Напівпрозора тканина наряду створює ефект надзвичайної легкості.
Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)
Шанувальники красуні в коментарях захоплюються образом Маргарити і порівнюють її з богинею. Також підписники бажають дівчині перемоги в престижному міжнародному конкурсі й тримають за неї кулачки.
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