Міс Україна 2019 зводить з розуму пластикою пантери в підвісному шпагаті (відео)

Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Паша демонструє ідеальну розтяжку

Міс Україна 2019 Маргарита Паша полонила шанувальників неймовірно гнучкими формами. Переможниця престижного конкурсу краси також є майстром спорту з художньої гімнастики. Маргарита активно стежить за фігурою і тим, щоб не втратити свої навички. Тому 24-річна дівчина постійно займається йогою, розтяжками і т. д. Звичайно ж, Міс Україна 2019 не проти показати підписникам свої позитивні результати.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram визнана українська красуня поділилася новими фото і відео, зробленими під час чергового тренування. Дівчина в спокусливому облягаючому костюмі виконує досить складні гімнастичні комбінації на спеціальному тренажері. Паша демонструє буквально ідеальний шпагат, перебуваючи при цьому вниз головою!

"Нарешті. Присвятила собі день", - пише Паша.

Фото і відео: instagram.com/margoritapasha

Шанувальники Маргарити також поспішили засипати е коментарями:

“Дивовижна дівчина! Сподіваюся моя дочка, яка займається гімнастикою і відвідує модельну школу буде на вас схожа))"

"Ідеальна жінка"

“Господи, як це можливо! Ти прекрасна"

“Дуже круто! Молодець! Нехай тобі супроводжує удача!"

"Ось це рівень"

"Дуже круто, Марго!!!"

"Ось це розтяжка"

"Вау, шикарна"

Скріншот коментарів: instagram.com/margoritapasha

Спортивна Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Зазначимо, що Маргарита Паша пробувала свої сили в конкурсі Міс Україна ще в 2015 році. Але тоді дівчині дісталося звання Miss Ukraine International. У 2019 році Паша все ж отримала довгоочікувану корону найкрасивішої дівчини України. В цьому році в грудні вона представлятиме Україну на конкурсі Міс Світу 2019.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк в образі жінки-вамп блищала в Нью-Йорку.