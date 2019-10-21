ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міс Україна 2019 зводить з розуму пластикою пантери в підвісному шпагаті (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.10.2019 - 16:54
Міс Україна 2019 зводить з розуму пластикою пантери в підвісному шпагаті (відео)
Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Паша демонструє ідеальну розтяжку

Міс Україна 2019 Маргарита Паша полонила шанувальників неймовірно гнучкими формами. Переможниця престижного конкурсу краси також є майстром спорту з художньої гімнастики. Маргарита активно стежить за фігурою і тим, щоб не втратити свої навички. Тому 24-річна дівчина постійно займається йогою, розтяжками і т. д. Звичайно ж, Міс Україна 2019 не проти показати підписникам свої позитивні результати.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram визнана українська красуня поділилася новими фото і відео, зробленими під час чергового тренування. Дівчина в спокусливому облягаючому костюмі виконує досить складні гімнастичні комбінації на спеціальному тренажері. Паша демонструє буквально ідеальний шпагат, перебуваючи при цьому вниз головою!

"Нарешті. Присвятила собі день", - пише Паша.

Міс Україна 2019 зводить з розуму пластикою пантери в підвісному шпагаті (відео)

Фото і відео: instagram.com/margoritapasha

Шанувальники Маргарити також поспішили засипати е коментарями:

  • “Дивовижна дівчина! Сподіваюся моя дочка, яка займається гімнастикою і відвідує модельну школу буде на вас схожа))"
  • "Ідеальна жінка"
  • “Господи, як це можливо! Ти прекрасна"
  • “Дуже круто! Молодець! Нехай тобі супроводжує удача!"
  • "Ось це рівень"
  • "Дуже круто, Марго!!!"
  • "Ось це розтяжка"
  • "Вау, шикарна"

Міс Україна 2019 зводить з розуму пластикою пантери в підвісному шпагаті (відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/margoritapasha

Міс Україна 2019 зводить з розуму пластикою пантери в підвісному шпагаті (відео)

Міс Україна 2019 зводить з розуму пластикою пантери в підвісному шпагаті (відео)

Міс Україна 2019 зводить з розуму пластикою пантери в підвісному шпагаті (відео)

Спортивна Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Зазначимо, що Маргарита Паша пробувала свої сили в конкурсі Міс Україна ще в 2015 році. Але тоді дівчині дісталося звання Miss Ukraine International. У 2019 році Паша все ж отримала довгоочікувану корону найкрасивішої дівчини України. В цьому році в грудні вона представлятиме Україну на конкурсі Міс Світу 2019.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк в образі жінки-вамп блищала в Нью-Йорку.

Сміливо! Емілі Ратаковскі блиснула апетитними формами в крихітному бікіні Сама жіночність: модель-трансгендер Валентина Сампайо красується на обкладинці глянцю
Новини України Мисс Украинамодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся