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"Вона у дуже гарній формі": Джонсон розповів про самопочуття Єлизавети II

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Субота 30 жовтня 2021 15:27
"Вона у дуже гарній формі": Джонсон розповів про самопочуття Єлизавети II Фото: Єлизавета II, королева Великої Британії та королівств Співдружності (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За словами прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, королева Єлизавета ІІ немає серйозних проблем зі здоров’ям. Наразі вона перебуває у чудовій формі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як відзначив Джонсон, королева дослухалася порад лікарів щодо відпочинку. Водночас вона перебуває у чудовій формі.

"Вона просто дослухалася порад своїх лікарів трохи відпочити, і я думаю, що це важливо. Вважаю, вся наша країна бажає їй найкращого", - заявив Джонсон.

Додамо, що Єлизавета II відмовилась відвідати кліматичний саміт у Глазго після того, як лікарі порадили їй протягом двох тижнів працювати у полегшеному режимі. Сьогодні вона відпочиває у своєму будинку у Віндзорському замку.

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Єлизавета II Борис Джонсон Великобританія
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