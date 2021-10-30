"Вона у дуже гарній формі": Джонсон розповів про самопочуття Єлизавети II

За словами прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, королева Єлизавета ІІ немає серйозних проблем зі здоров’ям. Наразі вона перебуває у чудовій формі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як відзначив Джонсон, королева дослухалася порад лікарів щодо відпочинку. Водночас вона перебуває у чудовій формі.

"Вона просто дослухалася порад своїх лікарів трохи відпочити, і я думаю, що це важливо. Вважаю, вся наша країна бажає їй найкращого", - заявив Джонсон.

Додамо, що Єлизавета II відмовилась відвідати кліматичний саміт у Глазго після того, як лікарі порадили їй протягом двох тижнів працювати у полегшеному режимі. Сьогодні вона відпочиває у своєму будинку у Віндзорському замку.