За рекомендацією лікарів. Єлизавета II два тижні працюватиме в полегшеному режимі

95-річна королева Великобританії Єлизавета II щонайменше два тижні працюватиме в полегшеному режимі. Такі рекомендації дали їй лікарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Лікарі Її Величності рекомендували їй продовжувати відпочинок як мінімум протягом наступних двох тижнів. Лікарі рекомендували, щоб в цей час Її Величність продовжувала виконувати лише легкі справи, в тому числі деякі аудієнції в онлайн форматі, але не здійснювала ніяких офіційних візитів", - йдеться в повідомленні.

Джерело з оточення королеви повідомило виданню, що Єлизавета II залишається в гарному настрої і продовжує виконувати "легкі обов'язки".