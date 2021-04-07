Король Абдалла II оголосив про придушення спроби перевороту в Йорданії

Армія і сили безпеки Йорданії придушили спробу держперевороту в самій початковій стадії. Стабільності в королівстві більше ніхто і ніщо не загрожує.
Про це заявив король Йорданії Абдалла II в своєму посланні підданим, передає агентство Petra.
Монарх запевнив своїх підданих, що готувався державний переворот військові і спецслужби зуміли придушити в самій початковій стадії. Всі винні затримані і постануть перед судом.
"Ніхто і ніщо не загрожує стабільності і безпеки королівства", - підкреслив монарх.
При цьому Абдалла II відзначив, що в розкритому спецслужбами антиурядовій змові брали участь "як внутрішні, так і зовнішні сторони". Торкаючись долі свого брата принца Хамзи бен Хусейна, який був втягнутий в заколот, король підкреслив, що "він знаходиться разом з родиною в своєму палаці".
Нагадаємо, 3 квітня в Йорданії викрили спробу державного перевороту. За підозрою в змові проти короля Абдалли II заарештували близько 20 чоловік, а також обмежили пересування сина екс-короля Хусейна принца Хамзи ібн Хусейна. Він затриманий і перебуває під домашнім арештом.
Відзначимо, президент України Володимир Зеленський висловив підтримку королю Йорданії Абдаллі ІІ і заявив, що очікує подробиць щодо подій, що відбулися в країні. Глава держави висловив упевненість, що монарх гарантує стабільність і безпеку держави.
РБК-Україна писало, що на початку лютого військовий переворот стався в М'янмі. Військові вирішили захопити владу в країні після поразки на виборах. Жителі країни вийшли на протести. Повідомляється про понад 550 загиблих з початку перевороту.