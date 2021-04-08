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Корнієнко: в Україні стартувала епоха народовладдя і демократії

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 18:47
Корнієнко: в Україні стартувала епоха народовладдя і демократії Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Партія "Слуга народу" вітає підписання президентом закону про референдум. Закон розпочне епоху справжнього народовладдя і демократії в Україні.

Про це заявив голова партії СН Олександр Корнієнко.

"Ідея народовладдя - фундаментальна ідея президента і нашої політсили. Старі політики дискредитували себе за роки незалежності, тож треба більше залучати людей до ухвалення рішень на всіх рівнях. Починаючи з державницьких рішень - для цього і потрібен інструмент референдуму, і закінчуючи місцевими питаннями, котрі люди можуть вирішувати у своїх органах самоврядування або через місцеві референдуми", - заявив Корнієнко.

За його словами, можливість проведення референдумів із ключових питань життя суспільства є в більшості демократичних країн. Конституція України передбачає таку можливість і для українців.

"Але політики дуже довго не хотіли давати суспільству цей інструмент, зберігаючи за собою монополію на ухвалення рішень загальнодержавного значення. Президент Володимир Зеленський і "Слуга народу" дали такий інструмент. Він цілком реальний і може працювати протягом десятиліть, допомагаючи українцям знаходити цивілізований вихід із політичних протистоянь", - заявив він.

Корнієнко також нагадав, що закон про референдум розроблений у тісній співпраці з міжнародними організаціями, представниками громадянського суспільства, академічного середовища.

Свою оцінку пропозиціям надавали й у Венеційській комісії, і у Раді Європи. Крім того, він знайшов підтримку у парламенті серед представників різних політичних сил.

Як писало РБК-Україна, 22 березня на сайті ВР з'явився законопроект про місцевий референдум. Документ опублікували для громадського обговорення.

Так, в кінці лютого президент Володимир Зеленський заявив про необхідність в Україні місцевих референдумів і доручив ВР ухвалити відповідний закон.

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