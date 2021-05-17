Корнієнко: ринок землі повноцінно запрацює з 1 липня, залишилось ухвалити кілька законів 

"Ми продовжуємо методично займатися важливими реформами. Сподіваюся, у найближчі 2 тижні ми поставимо якщо не крапку, то проміжну точку в питаннях земельної реформи і завтра-післязавтра розблокуємо законопроект №2194. А також - завершимо розгляд правок і ухвалимо законопроект №2195 про земельні аукціони, щоб з 1 липня земельна реформа почала повноцінно працювати для людей та стимулювати ріст нашій економіці", - заявив Корнієнко.

Законопроект №2195 запровадить обов'язкові електронні аукціони. Це не лише підвищить ефективність торгів, а й зробить їх прозорішими. Електронні аукціони стануть запобіжником від рейдерства, обману громадян-власників земельних паїв, різних махінацій та маніпуляцій з ціною землі або порядком її придбання, каже голова СН.

Він також зауважив, що важливо спрямувати до Конституційного суду проект змін до Конституції в частині децентралізації.

"Хотілося б вже на цій сесії спрямувати до Конституційного суду проект змін до Конституції. Запрошуємо всіх колег до обговорення - міжфракційного обговорення за модерацією міжнародних партнерів, щоб дійти згоди щодо фінальних позицій", - додав Корнієнко.