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Корнієнко: ринок землі повноцінно запрацює з 1 липня, залишилось ухвалити кілька законів 

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Київ, Понеділок 17 травня 2021 19:11
Корнієнко: ринок землі повноцінно запрацює з 1 липня, залишилось ухвалити кілька законів  Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Протягом найближчих двох тижнів парламент має намір ухвалити законопроект про земельні аукціони (№2195) та розблокувати підписання законопроекту про земельну децентралізацію (№2194). Таким чином у питанні земельної реформи буде поставлено проміжну крапку, а ринок землі зможе повноцінно запрацювати вже з 1 липня.

Про це заявив очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи законодавчі плани парламенту до завершення роботи п’ятої сесії парламенту.

"Ми продовжуємо методично займатися важливими реформами. Сподіваюся, у найближчі 2 тижні ми поставимо якщо не крапку, то проміжну точку в питаннях земельної реформи і завтра-післязавтра розблокуємо законопроект №2194. А також - завершимо розгляд правок і ухвалимо законопроект №2195 про земельні аукціони, щоб з 1 липня земельна реформа почала повноцінно працювати для людей та стимулювати ріст нашій економіці", - заявив Корнієнко.

Законопроект №2195 запровадить обов'язкові електронні аукціони. Це не лише підвищить ефективність торгів, а й зробить їх прозорішими. Електронні аукціони стануть запобіжником від рейдерства, обману громадян-власників земельних паїв, різних махінацій та маніпуляцій з ціною землі або порядком її придбання, каже голова СН.

Він також зауважив, що важливо спрямувати до Конституційного суду проект змін до Конституції в частині децентралізації.

"Хотілося б вже на цій сесії спрямувати до Конституційного суду проект змін до Конституції. Запрошуємо всіх колег до обговорення - міжфракційного обговорення за модерацією міжнародних партнерів, щоб дійти згоди щодо фінальних позицій", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що цього тижня парламент планує розглянути низку важливих законопроектів, серед яких - приватизація, індустріальні парки та податкова амністія.

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