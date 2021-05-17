Корниенко: рынок земли полноценно заработает с 1 июля, осталось принять несколько законов 

В течение ближайших двух недель парламент намерен принять законопроект о земельных аукционах (№2195) и разблокировать подписание законопроекта о земельной децентрализации (№2194). Таким образом в вопросе земельной реформы будет поставлена промежуточная точка, а рынок земли сможет полноценно заработать уже с 1 июля.

"Мы продолжаем методично заниматься важными реформами. Надеюсь, в ближайшие 2 недели мы поставим если не точку, то промежуточную точку в вопросах земельной реформы и завтра-послезавтра разблокируем законопроект №2194. А также - завершим рассмотрение правок и примем законопроект №2195 о земельных аукционах, чтобы с 1 июля земельная реформа начала полноценно работать для людей и стимулировать рост нашей экономике", - заявил Корниенко.

Законопроект №2195 введет обязательные электронные аукционы. Это не только повысит эффективность торгов, но и сделает их прозрачнее. Электронные аукционы станут предохранителем от рейдерства, обмана граждан-владельцев земельных паев, различных махинаций и манипуляций с ценой земли или порядком ее приобретения, говорит председатель СН.

Он также отметил, что важно направить в Конституционный суд проект изменений в Конституцию в части децентрализации.

"Хотелось бы уже на этой сессии направить в Конституционный суд проект изменений в Конституцию. Приглашаем всех коллег к обсуждению - межфракционному обсуждению по модерации международных партнеров, чтобы прийти к согласию относительно финальных позиций", - добавил Корниенко.