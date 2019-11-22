Корнієнко: нардепам від "Слуги народу" десятки разів пропонували хабарі

Народним депутатам від "Слуги народу" десятки разів пропонували хабарі, проте немає процесуально підтвердженої інформації про їх отримання. Про це в інтерв'ю НВ розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Зокрема, Корнієнко прокоментував виключення нардепів Антона Полякова і Анни Скороход з фракції. Останню звинуватили в тому, що вона нібито пропонувала хабарі колегам.

"Десятки випадків... Якщо б у нас була така інформація (про отримання хабарів, - ред.), процесуально підтверджена, то ці депутати ходили на допити в НАБУ", - зазначив він.

Зазначимо, скандал з Анною Скороход розгорівся минулого тижня, коли вона в парламенті заявила, що затримання її чоловіка нібито пов'язано з тим, що вона не голосує за закони, які підтримує фракція.

Тоді ж голова фракції Давид Арахамія пообіцяв зробити все для її виключення і заявив, що Скороход пропонувала хабарі народним депутатам.

Пізніше від також додав, що депутати від "Слуги народу" можуть дати свідчення, що Скороход пропонувала їм хабарі.