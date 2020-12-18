Корнієнко: за рік вдалося зменшити людські втрати та відновити Нормандський процес

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Найтриваліше за роки війни перемир’я, суттєве зменшення людських жертв на фронті та відновлення переговорів у Нормандському форматі стали головними досягненнями в мирному процесі за останній рік.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Право на владу".

Він закликав опонентів не знецінювати важливість режиму тиші, який в цілому зберігається з 27 липня 2020 року, бо тим самим вони знецінюють людські життя.

"Знецінення перемир’я, яке триває з 27 липня - це дуже погана історія, тому що ми фактично знецінюємо людські життя. Людські втрати за цей час значно зменшилися. І це також є важливим результатом за цей рік", - заявив очільник "Слуги народу".

Він також нагадав, що вперше за 3 роки відбулася зустріч у Нормандському форматі, що є вкрай важливим дипломатичним майданчиком для переговорів.

"Не ми її придумали, не ми підписали, але Президент Володимир Зеленський та дипломатична команда зробила все, щоб ця зустріч відбулася, щоб була хоч якась надія на оновлення цих угод. І ми почули і від Меркель, і від Макрона, що ці угоди не є догмою, що вони не висічені з крижалю. Давайте їх переглядати", - пояснив Корнієнко.

Підсумовуючи досягнення за рік, Корнієнко також згадав реформу оборонних закупівель.

"За цей рік ми знищили топ-корупцію в оборонних закупівлях. Реформа в цьому напрямку, зокрема в Укроборонпромі, йде досить вдало. Це всі визнають. Думаю, за рік побачимо ще кращі результати", - сказав він.

Важливим напрямком роботи команди президента є війна за душі та серця українців на тимчасово окупованих територіях, каже Корнієнко.

Влада робить кроки, аби показати, що Україна дбає про людей і цінує усіх своїх громадян. Так, відновлено міст біля Станиці Луганської та побудувано сучасні контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування. Тепер вони працюватимуть як сервісні центри, щоб люди могли отримати там всі необхідні адміністративні, соціальні та медичні послуги.

"Вони виглядають як модернові ЦНАПи в центрі Києва. І це важливо, що це є. Не потрібно забувати про людей, про війну за душі, за серця людей там. Ми її теж ведемо", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, за останній рік було зроблено декілька важливих кроків для досягнення миру на Донбасі. 9 грудня 2019 року відбулася зустріч у нормандському форматі, яка 4 роки до того була фактично заблокована.

Також українській владі вдалося досягти домовленості про режим припинення вогню на Донбасі, який діє з 27 липня. Окрім того, переформатовано та оновлено склад ТКГ, відкрито нові КПВВ, абітурієнтам з окупованих територій полегшено процедуру вступу до українських вузів.