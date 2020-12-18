Корниенко: за год удалось уменьшить человеческие потери и восстановить Нормандский процесс

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Самое продолжительное за годы войны перемирие, существенное уменьшение человеческих жертв на фронте и возобновление переговоров в Нормандском формате стали главными достижениями в мирном процессе за последний год.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Право на власть".

Он призвал оппонентов не обесценивать важность режима тишины, который в целом сохраняется с 27 июля 2020 года, ибо тем самым они обесценивают человеческие жизни.

"Обесценивание перемирия, которое длится с 27 июля - это очень плохая история, потому что мы фактически обесцениваем человеческие жизни. Людские потери за это время значительно уменьшились. И это также является важным результатом за этот год", - заявил глава "Слуги народа".

Он также напомнил, что впервые за 3 года состоялась встреча в Нормандском формате, которая является крайне важной дипломатической площадкой для переговоров.

"Не мы ее придумали, не мы подписали, но президент Владимир Зеленский и дипломатическая команда сделала все, чтобы эта встреча состоялась, чтобы была хоть какая-то надежда на обновление этих сделок. И мы услышали и от Меркель, и от Макрона, что эти соглашения не являются догмой, что они не высечены из камня. Давайте их пересматривать", - пояснил Корниенко.

Подытоживая достижения за год, Корниенко также упомянул реформу оборонных закупок.

"За этот год мы уничтожили топ-коррупцию в оборонных закупках. Реформа в этом направлении, в частности в Укроборонпроме, идет достаточно удачно. Это все признают. Думаю, через год увидим еще лучшие результаты", - сказал он.

Важным направлением работы команды президента является война за души и сердца украинцев на временно оккупированных территориях, говорит Корниенко.

Власть делает шаги, чтобы показать, что Украина заботится о людях и ценит всех своих граждан. Так, восстановлен мост возле Станицы Луганской и построены современные контрольно-пропускные пункты на линии разграничения. Теперь они будут работать как сервисные центры, чтобы люди могли получить там все необходимые административные, социальные и медицинские услуги.

"Они выглядят как модерновые ЦПАУ в центре Киева. И это важно, что это есть. Не нужно забывать о людях, о войне за души, за сердца людей там. Мы ее тоже ведем", - отметил Корниенко.

Напомним, за последний год было сделано несколько важных шагов для достижения мира на Донбассе. 9 декабря 2019 года состоялась встреча в нормандском формате, которая 4 года до того была фактически заблокирована.

Также украинским властям удалось достичь договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе, который действует с 27 июля. Кроме того, переформатирован и обновлен состав ТКГ, открыты новые КПВВ, абитуриентам с оккупированных территорий облегченно процедуру поступления в вузы.