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В пользу минобороны суд взыскал с компании 210 млн гривен штрафных санкций

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Пятница 28 апреля 2023 05:27
В пользу минобороны суд взыскал с компании 210 млн гривен штрафных санкций Фото: суд взыскал с предприятия 210 млн гривен в пользу минобороны (twitter/nab_rus)
Автор: Максим Шушко

Офис генерального прокурора добился взыскания более 210 млн. гривен штрафных санкций с предприятия в пользу министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск минобороны к коммерческому обществу за ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки имущества, а именно – тактической камуфляжной формы для нужд Вооруженных сил Украины, о взыскании предварительной оплаты и штрафных санкций.

Суд согласился с доводами прокурора и оборонного ведомства о ненадлежащем исполнении предприятием обязанностях во время действия военного положения и необходимости взыскания предварительной оплаты и штрафных санкций.

Ранее мы сообщали, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина в будущем получит от союзников авиацию.

Напомним, в РФ суд оштрафовал владельца Википедии за неудаленную статью об одном из военных подразделений России.

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Офис Генпрокурора
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