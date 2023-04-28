В пользу минобороны суд взыскал с компании 210 млн гривен штрафных санкций
Офис генерального прокурора добился взыскания более 210 млн. гривен штрафных санкций с предприятия в пользу министерства обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск минобороны к коммерческому обществу за ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки имущества, а именно – тактической камуфляжной формы для нужд Вооруженных сил Украины, о взыскании предварительной оплаты и штрафных санкций.
Суд согласился с доводами прокурора и оборонного ведомства о ненадлежащем исполнении предприятием обязанностях во время действия военного положения и необходимости взыскания предварительной оплаты и штрафных санкций.
Ранее мы сообщали, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина в будущем получит от союзников авиацию.
Напомним, в РФ суд оштрафовал владельца Википедии за неудаленную статью об одном из военных подразделений России.
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