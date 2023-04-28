В пользу минобороны суд взыскал с компании 210 млн гривен штрафных санкций

Офис генерального прокурора добился взыскания более 210 млн. гривен штрафных санкций с предприятия в пользу министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск минобороны к коммерческому обществу за ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки имущества, а именно – тактической камуфляжной формы для нужд Вооруженных сил Украины, о взыскании предварительной оплаты и штрафных санкций.

Суд согласился с доводами прокурора и оборонного ведомства о ненадлежащем исполнении предприятием обязанностях во время действия военного положения и необходимости взыскания предварительной оплаты и штрафных санкций.