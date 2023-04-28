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"Якобы военная тайна": в РФ оштрафовали владельца Википедии за неудаленную статью

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Россия, Пятница 28 апреля 2023 05:01
"Якобы военная тайна": в РФ оштрафовали владельца Википедии за неудаленную статью Фото: российский суд назначил штраф владельцу Википедии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российский суд, 27 апреля, назначил административный штраф в размере двух миллионов рублей Фонду Викимедиа за неудаленную статью из Википедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

Согласно материалам дела об административном правонарушении Фонд Викимеда обвинили в неудалении из Википедии статьи об одном из военных подразделений РФ.

Отмечается, что публикацию содержала запрещенные по решению суда данные, а именно "секретную военную информацию" о дислокации, составе и техническом оснащении подразделения, в том числе во время войны на территории Украины.

Это уже седьмой штраф для Викимедиа в 2023 году за неудаление информации. Общая сумма штрафов, назначенных фонду составляет 8,4 млн рублей.

Напомним, в Чехии будут судить учительницу начальных классов за оправдание геноцида. В ходе своих уроков она поддержала агрессию РФ против Украины.

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Российская Федерация штрафи Википедия Административный суд
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