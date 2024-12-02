В Донецкой области СБУ разоблачила пенсионерку, которая передавала оккупантам данные о позициях ВСУ
Контрразведка СБУ разоблачила и задержала 67-летнюю пенсионерку, работавшую на российскую военную разведку (ГРУ). По данным следствия, женщина собирала информацию об оборонных позициях ВСУ и передавала их врагу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Известно, что женщина проживала в Лимане. Отмечается, что кроме сбора и передачи российской разведке данных о позициях ВСУ, она ожидала оккупацию города российскими войсками.
Также сообщается, что агент ГРУ обходил прифронтовые районы, фиксируя расположение укреплений и огневых позиций украинских защитников. Кроме того, она передавала данные о последствиях российских обстрелов, помогая агрессору в планировании наступления на Донецкую область.
Сотрудники СБУ отметили, что российские спецслужбы завербовали женщину из-за ее знакомых в РФ. Для передачи данных она использовала боевика оккупационных группировок в качестве связной.
Во время обыска у задержанной изъяли мобильный телефон с поличным с врагом.
Следователи СБУ объявили ей подозрение в государственной измене в условиях военного положения (по статье 111 ч. 2 Уголовного кодекса Украины). Известно, что женщине может угрожать пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Фото: задержание 67-летней жительницы Лимана (t.me SBUkr)
Напомним, что недавно в Украине осудили шпиона российской разведки, приводившего ракеты на оборонные заводы Харькова. По материалам следствия, вражеским приспешником оказался работник местной фармкомпании. Суд назначил ему 15 лет заключения.
Также ранее мы сообщали, что троих российских агентов приговорили к 13 годам заключения с конфискацией имущества за корректировку российских ракетных ударов по аэродрому в Ивано-Франковской области. Добавим, что преступники были задержаны еще в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.
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