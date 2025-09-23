ua en ru
Корректировал удары по Виннице и Сумах: суд вынес предателю приговор

Украина, Вторник 23 сентября 2025 18:08
Корректировал удары по Виннице и Сумах: суд вынес предателю приговор Иллюстративное фото: агент ГРУ корректировал удары по Виннице и Сумах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал вражеские удары по Виннице и Сумах, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Как пишет РБК-Украина, об этом на своем сайте сообщила Служба безопасности Украины.

Контрактник одной из воинских частей, который самовольно оставил место службы, был признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

Приговором Калиновского райсуда Винницкой области ему назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

Согласно данным следствия, в марте прошлого года контрактник самовольно оставил место службы, после чего в августе его завербовали представители РФ.

Предатель передавал им данные о расположении подразделений и техники ВСУ на территории Сумской и Винницкой областей. В частности, он осуществлял фото- и видеофиксацию объектов, определял их координаты, после чего передавал все данные через мессенджер Telegram.

Кроме того, агент ГРУ поджигал железнодорожные релейные шкафы в Винницкой области, после чего отправлял видео с результатами "работы" кураторам для получения денежного вознаграждения.

Предатель был задержан по месту жительства в сентябре 2024 года, после чего суд арестовал его без права на внесение залога.

Приговоры агентам РФ

Напомним, агента ГРУ приговорили к 15 годам тюрьмы. Он корректировал ракетно-бомбовые, дроновые и артиллерийские удары россиян по Запорожской области.

Кроме того, недавно российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он передавал оккупантам маршруты движения военных эшелонов на Днепропетровщине.

Также сообщалось, что российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он шпионил за подразделениями ВСУ под видом женщины и корректировал вражеские ракетно-дронные атаки по Одесской области.

Такой же приговор получила российский агент, которая во время прогулок с 6-летним сыном фотографировала военные объекты в Одессе и передавала РФ их координаты.

