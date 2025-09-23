Корректировал удары по Виннице и Сумах: суд вынес предателю приговор

Агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал вражеские удары по Виннице и Сумах, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Как пишет РБК-Украина , об этом на своем сайте сообщила Служба безопасности Украины.

Контрактник одной из воинских частей, который самовольно оставил место службы, был признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).

Приговором Калиновского райсуда Винницкой области ему назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

Согласно данным следствия, в марте прошлого года контрактник самовольно оставил место службы, после чего в августе его завербовали представители РФ.

Предатель передавал им данные о расположении подразделений и техники ВСУ на территории Сумской и Винницкой областей. В частности, он осуществлял фото- и видеофиксацию объектов, определял их координаты, после чего передавал все данные через мессенджер Telegram.

Кроме того, агент ГРУ поджигал железнодорожные релейные шкафы в Винницкой области, после чего отправлял видео с результатами "работы" кураторам для получения денежного вознаграждения.

Предатель был задержан по месту жительства в сентябре 2024 года, после чего суд арестовал его без права на внесение залога.