СБУ предупредила о новой тактике вербовки в российских спецслужбах: детали

Спецслужбы Российской Федерации (РФ) прибегают к новой тактике вербовки украинцев. В последнее время возросло количество случаев, когда враг притворяется "сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ)".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Это так называемый прием спецопераций "под чужим флагом", который до сих пор фактически не использовался российскими захватчиками, но который они активно пытаются применить сейчас", - добавляет СБУ.

В течение последних недель СБУ уже предотвратила несколько подобных преступлений. Новая тактика вербовки врага заключается в том, что украинские граждане получают в мессенджерах повестки с требованием явиться на допрос к "следователю СБУ" из-за "уголовного производства".

После этого неизвестные контактируют с "жертвой" и предлагают "помощь" в закрытии "производства". Впрочем, перед этим нужно выполнить определенные "задачи":

проследить за перемещениями какого-то лица;

перенести неизвестные предметы с одного адреса на другой;

сделать денежный перевод на неизвестную карточку, которая якобы является счетом для "донатов на ВСУ";

приобрести необходимые химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство;

совершить поджог авто Сил обороны или административного здания;

осуществить диверсию и тому подобное.

"Во время этих контактов российские кураторы также требуют установить на телефон вредоносное программное обеспечение, с помощью которого следят за владельцем гаджета. Если раньше приоритетными целями вербовки российских спецслужб были подростки, то теперь - и пожилые люди", - добавляет СБУ.