Корректировал удары по Киеву. Жителя столицы приговорили к 15 годам тюрьмы

"Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще одного приспешника рашистов, корректировавшего прицельные ракетные удары по Киеву в начале полномасштабного вторжения", - отметили в спецслужбе.

Как выяснили в СБУ, именно по наводке предателя в марте прошлого года российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" один из районов столицы.

В результате вражеского обстрела два человека погибли, еще четверо - получили ранения.

Злоумышленника задержали в том же месяце. Как свидетельствуют данные следствия, преступником оказался житель Святошинского района Киева, который поддержал вооруженную агрессию России.

Он создал публичный Телеграмм-канал, где размещал координаты базирования украинских защитников и локации критической инфраструктуры. Среди активных пользователей этого интернет-ресурса были участники оккупационных группировок России, которые использовали сведения для обстрелов столицы.

Кроме того, злоумышленник призвал через соцсеть поддержать российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.

Во время обысков у него обнаружили электронные файлы со списком и координатами украинских военных объектов.

Суд признал предателя виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).