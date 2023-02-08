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Коригував удари по Києву. Жителя столиці засудили до 15 років ув'язнення

Автор: Руслан Гаращенко

Суд засудив до 15 років позбавлення волі мешканця Києва, який коригував ворожі удари по столиці з РСЗВ "Град" та "Смерч".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази провини ще одного поплічника рашистів, який коригував прицільні ракетні удари по Києву на початку повномасштабного вторгнення", - зазначили у спецслужбі.

Як з'ясували в СБУ, саме за наведенням зрадника у березні минулого року російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" один із районів столиці.

Внаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинули, ще четверо - отримали поранення.

Зловмисника затримали того ж місяця. Як свідчать дані слідства, злочинцем виявився мешканець Святошинського району Києва, який підтримав збройну агресію Росії.

Він створив публічний телеграм-канал, де розміщував координати базування українських захисників та локації критичної інфраструктури. Серед активних користувачів цього інтернет-ресурсу були учасники окупаційних угруповань Росії, які використовували відомості для обстрілу столиці.

Крім того, зловмисник закликав через соцмережу підтримати російських загарбників та виправдовував їхні військові злочини.

Під час обшуків у нього виявили електронні файли зі списком та координатами українських військових об'єктів.

Суд визнав зрадника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (держзміна, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше у Харкові викрили та затримали російського агента. Він коригував ракетні удари по місту, а також передавав росіянам інформацію про військових.

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