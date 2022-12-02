Корректировал обстрелы и "сдавал" патриотов. В Херсоне задержали еще одного российского агента

Отмечается, что злоумышленник собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. Полученная информация нужна была россиянам для планирования и подготовки прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск.

Кроме того, во время оккупации областного центра мужчина "сдавал" захватчикам адреса пребывания участников движения сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.

Полученные данные россияне использовали для проведения массовых незаконных задержаний и похищения людей в пыточные.

В пыточных от потерпевших требовали "признания" по сфабрикованным делам. В случае несогласия к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

Следствие отмечает, что приспешником оккупантов оказался местный житель, который в начале полномасштабной агрессии перешел на сторону противника и начал сотрудничать с российскими спецслужбами.

С начала апреля этого года он приступил к активному выполнению вражеских задач. Для сбора информации "в темную" использовал свои связи, а также объезжал территорию региона. Полученные данные агент передавал своему российскому куратору через анонимный Telegram-канал.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили пропагандистские материалы и символику РФ, а также мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с представителем страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного времени) Уголовного кодекса. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет или пожизненное заключение.