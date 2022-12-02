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Корректировал обстрелы и "сдавал" патриотов. В Херсоне задержали еще одного российского агента

Фото: в Херсоне задержали российского агента, который корректировал обстрелы и сдавал патриотов (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне разоблачили еще одного приспешника оккупантов, который корректировал обстрелы позиций ВСУ на южном фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что злоумышленник собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. Полученная информация нужна была россиянам для планирования и подготовки прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск.

Кроме того, во время оккупации областного центра мужчина "сдавал" захватчикам адреса пребывания участников движения сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.

Полученные данные россияне использовали для проведения массовых незаконных задержаний и похищения людей в пыточные.

В пыточных от потерпевших требовали "признания" по сфабрикованным делам. В случае несогласия к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

Следствие отмечает, что приспешником оккупантов оказался местный житель, который в начале полномасштабной агрессии перешел на сторону противника и начал сотрудничать с российскими спецслужбами.

С начала апреля этого года он приступил к активному выполнению вражеских задач. Для сбора информации "в темную" использовал свои связи, а также объезжал территорию региона. Полученные данные агент передавал своему российскому куратору через анонимный Telegram-канал.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили пропагандистские материалы и символику РФ, а также мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с представителем страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного времени) Уголовного кодекса. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, недавно СБУ задержала предателей, которые во время оккупации Херсона заняли "должности" в так называемом МВД и похищали людей в пыточные.

К тому же, правоохранители задержали коллаборантку, которая активно сотрудничала с оккупационными властями во время захвата Берислава.

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