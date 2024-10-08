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Корректировал данные в системе "Оберег": сотруднику одесского ТЦК объявили подозрение

Одесса, Вторник 08 октября 2024 16:26
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Корректировал данные в системе "Оберег": сотруднику одесского ТЦК объявили подозрение Фото: сотруднику одесского ТЦК объявили подозрение Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы. Он организовал схему заработка на мужчинах, желающих незаконно избежать мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР и Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, оператор отделения офицеров запаса и кадров одного из РТЦК и СП г. Одессы сообщен о подозрении по факту несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины).

По данным следствия, с марта 2023 года по март 2024 года старший солдат, имея право доступа и контроля автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберег", а также обрабатываемой информации умышленно осуществлял несанкционированное изменение информации в учетных карточках военнообязанных граждан.

Достоверно зная о том, что они не проходили внештатную военно-врачебную комиссию, в соответствующем разделе подозреваемый вносил информацию о взятии их на учет и в уже существующие учетные записи добавлял ложную информацию о якобы прохождении ими комиссии с выводом о "негодности с исключением из военного учета".

Затем эту информацию он вносил в военно-учетные документы.

В настоящее время в суд направлено ходатайство по избранию подозреваемому меры пресечения. Также ГБР устанавливает всех лиц, успевших воспользоваться схемой.

Корректировал данные в системе &quot;Оберег&quot;: сотруднику одесского ТЦК объявили подозрение

Фото: сотруднику одесского ТЦК объявили подозрение (t.me/DBRgovua)

Схемы уклонения от мобилизации

Напомним, что недавно украинские правоохранители раскрыли очередную схему уклонения от мобилизации. Как выяснилось, ее организовала глава Хмельницкого областного МСЭК Татьяна Крупа. Она "продавала" мужчинам справки об инвалидности, которыми они могли уехать за границу.

Результаты обысков у Крупы стали резонансными - у нее обнаружили около 6 млн долларов наличности.

Также должностные лица Миграционной службы организовали на территории Одесской области "схему" для уклонистов. Чиновники нелегально изготовляли загранпаспорта и передавали их военнообязанным украинцам.

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Одесса ГБР ТЦК Мобилизация в Украине Офис Генпрокурора
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