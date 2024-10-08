Корректировал данные в системе "Оберег": сотруднику одесского ТЦК объявили подозрение

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы. Он организовал схему заработка на мужчинах, желающих незаконно избежать мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР и Офиса генерального прокурора .

Как сообщается, оператор отделения офицеров запаса и кадров одного из РТЦК и СП г. Одессы сообщен о подозрении по факту несанкционированного вмешательства в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины).

По данным следствия, с марта 2023 года по март 2024 года старший солдат, имея право доступа и контроля автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Оберег", а также обрабатываемой информации умышленно осуществлял несанкционированное изменение информации в учетных карточках военнообязанных граждан.

Достоверно зная о том, что они не проходили внештатную военно-врачебную комиссию, в соответствующем разделе подозреваемый вносил информацию о взятии их на учет и в уже существующие учетные записи добавлял ложную информацию о якобы прохождении ими комиссии с выводом о "негодности с исключением из военного учета".

Затем эту информацию он вносил в военно-учетные документы.

В настоящее время в суд направлено ходатайство по избранию подозреваемому меры пресечения. Также ГБР устанавливает всех лиц, успевших воспользоваться схемой.

Фото: сотруднику одесского ТЦК объявили подозрение (t.me/DBRgovua)