Коригував дані в системі "Оберіг": співробітнику одеського ТЦК оголосили підозру
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси. Він організував схему заробітку на чоловіках, які хочуть незаконно уникнути мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР та Офісу генерального прокурора.
Як повідомляється, оператору відділення офіцерів запасу і кадрів одного з РТЦК та СП м. Одеси повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України).
За даними слідства, з березня 2023 року по березень 2024 року старший солдат, маючи право доступу та контролю автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг", а також інформації, що в ній обробляється, умисно здійснював несанкціоноване змінення інформації в облікових картках військовозобов’язаних громадян.
Достовірно знаючи про те, що вони не проходили позаштатну військово-лікарську комісію, у відповідному розділі підозрюваний вносив інформацію про взяття їх на облік та до вже існуючих облікових записів додавав хибну інформацію про нібито проходження ними комісії з висновком про "непридатність з виключенням з військового обліку".
Потім цю інформацію він вносив до військово-облікових документів.
Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також ДБР встановлює усіх осіб, які встигли скористались схемою.
Фото: співробітнику одеського ТЦК оголосили підозру (t.me/DBRgovua)
Схеми ухилення від мобілізації
Нагадаємо, що нещодавно українські правоохоронці розкрили чергову схему ухилення від мобілізації. Як з'ясувалося, її організувала голова Хмельницького обласного МСЕК Тетяна Крупа. Вона "продавала" чоловікам довідки про інвалідність, якими вони могли виїхати за кордон.
Результати обшуків у Крупи стали резонансними - у неї виявили близько 6 млн доларів готівки.
Також посадовці Міграційної служби організували на території Одеської області "схему" для ухилянтів. Чиновники нелегально виготовляли закордонні паспорти та передавали їх військовозобов'язаним українцям.
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