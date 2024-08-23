В Одесской области чиновники Миграционной службы организовали "схему" для уклонистов

Чиновники Миграционной службы организовали на территории Одесской области "схему" для уклонистов. Чиновники нелегально изготовляли загранпаспорта и передавали их военнообязанным украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

"Контрразведка Службы безопасности совместно с руководством Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области", - сообщили в СБУ.

В результате комплексных мер правоохранители задержали:

руководителя местного райотдела ДМС,

двух его подчиненных,

должностного лица регионального подразделения Центра предоставления админуслуг.

Фигуранты наладили коррупционный механизм получения денег от мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины и пытаются "удаленно" оформить загранпаспорта.

Такая "схема" позволяла военнообязанным мужчинам не возвращаться в Украину, не вставать на учет и не обновлять свои данные в ТЦК и СП.

Как действовали правонарушители

Организаторы изготавливали для уклоняющихся загранпаспорта с грубым нарушением процедуры, а именно - без физического присутствия клиентов в соответствующих госучреждениях.

Для оформления документов чиновники ДМС снимали свои отпечатки пальцев, а фотоснимок "делали" с дистанционно отправленной фотографии.

Готовые паспорта чиновники-фигуранты передавали заказчикам через сеть посредников.

Стоимость таких услуг составляла от 500 до 2,5 тысячи долларов, в зависимости от срочности.

Обыски у подозреваемых

В ходе 57 обысков по местам работы и проживания фигурантов изъято:

более 300 тысяч долларов и более 60 тысяч евро, вероятно полученных преступным путем;

почти 200 печатей и штампов, использовавшихся в "схеме".

По данным следствия, всего дельцы получили заказы на дистанционное оформление более 150 документов.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Пока злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Все документы, изданные с нарушением закона, будут отменены в соответствии с процедурой.