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В Одесской области чиновники Миграционной службы организовали "схему" для уклонистов

Одесская область, Пятница 23 августа 2024 15:25
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В Одесской области чиновники Миграционной службы организовали "схему" для уклонистов Фото: В Одесской области чиновники Миграционной службы организовали "схему" для уклонистов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Чиновники Миграционной службы организовали на территории Одесской области "схему" для уклонистов. Чиновники нелегально изготовляли загранпаспорта и передавали их военнообязанным украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

"Контрразведка Службы безопасности совместно с руководством Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области", - сообщили в СБУ.

В результате комплексных мер правоохранители задержали:

  • руководителя местного райотдела ДМС,
  • двух его подчиненных,
  • должностного лица регионального подразделения Центра предоставления админуслуг.

Фигуранты наладили коррупционный механизм получения денег от мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины и пытаются "удаленно" оформить загранпаспорта.

Такая "схема" позволяла военнообязанным мужчинам не возвращаться в Украину, не вставать на учет и не обновлять свои данные в ТЦК и СП.

Как действовали правонарушители

Организаторы изготавливали для уклоняющихся загранпаспорта с грубым нарушением процедуры, а именно - без физического присутствия клиентов в соответствующих госучреждениях.

Для оформления документов чиновники ДМС снимали свои отпечатки пальцев, а фотоснимок "делали" с дистанционно отправленной фотографии.

Готовые паспорта чиновники-фигуранты передавали заказчикам через сеть посредников.

Стоимость таких услуг составляла от 500 до 2,5 тысячи долларов, в зависимости от срочности.

Обыски у подозреваемых

В ходе 57 обысков по местам работы и проживания фигурантов изъято:

  • более 300 тысяч долларов и более 60 тысяч евро, вероятно полученных преступным путем;
  • почти 200 печатей и штампов, использовавшихся в "схеме".

По данным следствия, всего дельцы получили заказы на дистанционное оформление более 150 документов.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Пока злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Все документы, изданные с нарушением закона, будут отменены в соответствии с процедурой.

Напомним, что с апреля этого года украинские мужчины с 18 до 60 лет не могут получить загранпаспорта, находясь за границей.

В то же время запрещено пересылать паспорта в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи.

Следует отметить, что данные требования не применяются к украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, имеющим право на пересечение границы во время военного положения.

РБК-Украина писало, кто из украинцев может получить паспорт за границей.

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