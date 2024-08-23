В Одесской области чиновники Миграционной службы организовали "схему" для уклонистов
Чиновники Миграционной службы организовали на территории Одесской области "схему" для уклонистов. Чиновники нелегально изготовляли загранпаспорта и передавали их военнообязанным украинцам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
"Контрразведка Службы безопасности совместно с руководством Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области", - сообщили в СБУ.
В результате комплексных мер правоохранители задержали:
- руководителя местного райотдела ДМС,
- двух его подчиненных,
- должностного лица регионального подразделения Центра предоставления админуслуг.
Фигуранты наладили коррупционный механизм получения денег от мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины и пытаются "удаленно" оформить загранпаспорта.
Такая "схема" позволяла военнообязанным мужчинам не возвращаться в Украину, не вставать на учет и не обновлять свои данные в ТЦК и СП.
Как действовали правонарушители
Организаторы изготавливали для уклоняющихся загранпаспорта с грубым нарушением процедуры, а именно - без физического присутствия клиентов в соответствующих госучреждениях.
Для оформления документов чиновники ДМС снимали свои отпечатки пальцев, а фотоснимок "делали" с дистанционно отправленной фотографии.
Готовые паспорта чиновники-фигуранты передавали заказчикам через сеть посредников.
Стоимость таких услуг составляла от 500 до 2,5 тысячи долларов, в зависимости от срочности.
Обыски у подозреваемых
В ходе 57 обысков по местам работы и проживания фигурантов изъято:
- более 300 тысяч долларов и более 60 тысяч евро, вероятно полученных преступным путем;
- почти 200 печатей и штампов, использовавшихся в "схеме".
По данным следствия, всего дельцы получили заказы на дистанционное оформление более 150 документов.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Пока злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Все документы, изданные с нарушением закона, будут отменены в соответствии с процедурой.
Напомним, что с апреля этого года украинские мужчины с 18 до 60 лет не могут получить загранпаспорта, находясь за границей.
В то же время запрещено пересылать паспорта в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи.
Следует отметить, что данные требования не применяются к украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, имеющим право на пересечение границы во время военного положения.
РБК-Украина писало, кто из украинцев может получить паспорт за границей.
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