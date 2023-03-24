Корректировщицу ракетных ударов по больницам Николаева приговорили к 11 годам за решеткой

Жительница Николаева проведет за решеткой 11 лет за сотрудничество с врагом. Она корректировала ракетные удары России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По материалам СБУ, суд Николаева назначил наказание российской шпионке.

Следствие установило, что бывшая сотрудница оборонного предприятия поддержала полномасштабное вторжение России. Свои деструктивные взгляды она активно распространяла в прокремлевских Telegram-каналах в виде сообщений и комментариев.

К ней обратились российские спецслужбы и завербовали женщину. Жительница Николаева собирала информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры. Данные она передавала врагу в виде отметок на электронных картах и фотографиях.

По ее наводке оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве, среди них - больницы.

Суд признал женщину виновной по двум статьям (ч. 3 ст. 114-2 и ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УК). Ближайшие 11 лет корректировщица проведет в тюрьме.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили сотрудницу СБУ, которая оправдывала Россию, а зверства оккупантов в Буче назвала "инсценировкой".

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