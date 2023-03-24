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Коригувальницю ракетних ударів по лікарнях Миколаєва засудили до 11 років за ґратами

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Миколаїв, П'ятниця 24 березня 2023 14:39
Коригувальницю ракетних ударів по лікарнях Миколаєва засудили до 11 років за ґратами Фото: жителька Миколаєва коригувала ракетні удари Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителька Миколаєва проведе за ґратами 11 років за співпрацю з ворогом. Вона коригувала ракетні удари Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За матеріалами СБУ, суд Миколаєва призначив покарання російській шпигунці.

Слідство встановило, що колишня співробітниця оборонного підприємства підтримала повномасштабне вторгнення Росії. Свої деструктивні погляди вона активно поширювала у прокремлівських Telegram-каналах у вигляді дописів та коментарів.

До неї звернулися російські спецслужби та завербували жінку. Мешканка Миколаєва збирала інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури. Дані вона передавала ворогу у вигляді відміток електронних картах та фотографій.

За її наводкою окупанти завдали ракетні удари по чотирьох інфраструктурних об’єктах у Миколаєві, серед них - лікарні.

Суд визнав жінку винною за двома статтями (ч. 3 ст. 114-2 та ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ). Найближчі 11 років коригувальниця проведе у в'язниці.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили співробітницю СБУ, яка виправдовувала Росію, а звірства окупантів у Бучі назвала "інсценуванням".

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