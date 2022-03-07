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Окупант перекидає авіацію до Білорусі, плануючи нові удари по містах України

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Понеділок 07 березня 2022 18:54
Окупант перекидає авіацію до Білорусі, плануючи нові удари по містах України Фото: Російсько-білоруські навчання (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Росія планує нові ракетно-бомбові удари по великих містах України і з цією метою перекидає авіаційні підрозділи двох воєнних округів на територію Білорусі.

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

"Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. Для виконання цієї мети на територію Республіки Білорусь перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів", - заявили у Генштабі.

Раніше ми писали, що Держспецзв'язку закликало МСЕ блокувати дзвінки з тимчасово окупованих територій.

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