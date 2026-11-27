"Система бронирования нуждается в усовершенствовании. Поэтому то, что правительство периодически вносит те или иные изменения, я считаю вполне оправданным в условиях войны", - заявил Корецкий.

По его словам, каждый день меняется положение дел: и с войной, и с мобилизацией.

Когда обнародуют социальный договор

Премьер подтвердил, что социальный договор будет обнародован в начале декабря. По его словам, над документом работают.

Корецкий пригласил присоединиться к этому процессу всех желающих, кто может дать дельный совет.

"Ведь критиковать, конечно, легче. Найти правильное, единственное и справедливое решение по обеспечению армии, ротации наших воинов и минимальному влиянию этого процесса на экономику достаточно сложно", - сказал он.

Владельцы анонимных Telegram-каналов в резерве СБУ: ответивший премьер

В ходе часа вопросов народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что накануне временная следственная комиссия (ВСК) выяснила: по меньшей мере три владельца анонимных Telegram-каналов с 2024 года забронированы в резерве СБУ.

Корецкий сказал, что этот вопрос будет рассмотрен. По его словам, есть координационный центр, в который входят правоохранительные органы, министерства и центральные органы исполнительной власти.

"Я не знаком с результатами ВСК. Прошу их предоставить. Но, безусловно, если кто-то, независимо от конкретного примера, уклоняется от мобилизации, имея некорректное бронирование, координационный центр должен на это реагировать. Именно для этого он и создан", - подчеркнул премьер.

Напомним, министр по делам ветеранов Виталий Ким заявил, что государство должно вернуть ветеранам по крайней мере тот уровень жизни, который они имели в службу.

Он ожидает более трех миллионов ветеранов, а вместе с семьями это может быть девять миллионов человек.