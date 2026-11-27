"Система бронювання потребує вдосконалення. Тому те, що уряд періодично вносить ті чи інші зміни, я вважаю цілком виправданим в умовах війни", - заявив Корецький.

За його словами, щодня змінюється стан справ: і з війною, і з мобілізацією.

Коли оприлюднять соціальний договір

Прем'єр підтвердив, що соціальний договір оприлюднять на початку грудня. За його словами, над документом працюють.

Корецький запросив долучитися до цього процесу всіх охочих, хто може дати слушну пораду.

"Адже критикувати, звісно, легше. Знайти правильне, єдине й справедливе рішення щодо забезпечення армії, ротації наших воїнів і мінімального впливу цього процесу на економіку доволі складно", - сказав він.

Власники анонімних Telegram-каналів у резерві СБУ: що відповів прем'єр

Під час години запитань народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що напередодні тимчасова слідча комісія (ТСК) з'ясувала: щонайменше троє власників анонімних Telegram-каналів із 2024 року заброньовані в резерві СБУ.

Корецький сказав, що це питання розглянуть. За його словами, є координаційний центр, до якого входять правоохоронні органи, міністерства та центральні органи виконавчої влади.

"Я не знайомий із результатами ТСК. Прошу їх надати. Але, безумовно, якщо хтось, незалежно від конкретного прикладу, ухиляється від мобілізації, маючи некоректне бронювання, координаційний центр має на це реагувати. Саме для цього він і створений", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявив, що держава має повернути ветеранам принаймні той рівень життя, який вони мали до служби.

Він очікує понад три мільйони ветеранів, а разом із родинами це може бути дев'ять мільйонів людей.