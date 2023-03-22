Корреспонденты Радио Свобода попали под вражеский обстрел вблизи Бахмута

Корреспонденты Радио Свобода попали под вражеский обстрел на Бахмутском направлении в среду, 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Как сообщается, в нескольких километрах от передовой журналисты из проекта "Донбасс. Реалии" снимали работу украинских военных. Во время съемки войска РФ начали обстрел позиций из минометов и "Градов". Команда переждала в блиндаже.

По словам корреспондента Егора Логинова, пострадала только машина. Один из обломков прошел через дверь авто и застрял в журнале "Сухопутные войска ВСУ" на странице с Залужным.

"Можем сказать, что наш главнокомандующий останавливает даже осколки", - добавил журналист.