Корреспонденты Радио Свобода попали под вражеский обстрел вблизи Бахмута

Корреспонденты Радио Свобода попали под вражеский обстрел на Бахмутском направлении в среду, 22 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщается, в нескольких километрах от передовой журналисты из проекта "Донбасс. Реалии" снимали работу украинских военных. Во время съемки войска РФ начали обстрел позиций из минометов и "Градов". Команда переждала в блиндаже.
По словам корреспондента Егора Логинова, пострадала только машина. Один из обломков прошел через дверь авто и застрял в журнале "Сухопутные войска ВСУ" на странице с Залужным.
"Можем сказать, что наш главнокомандующий останавливает даже осколки", - добавил журналист.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 7 января съемочная группа телеканала FREEДОМ попала под российский обстрел в окрестностях Бахмута в Донецкой области.
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