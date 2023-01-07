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Журналисты телеканала FREEДОМ попали под обстрел в Бахмуте

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Донецкая область, Суббота 07 января 2023 18:18
Журналисты телеканала FREEДОМ попали под обстрел в Бахмуте Фото: журналисты телеканала FREEДОМ попали под обстрел в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 7 января, съемочная группа телеканала FREEДОМ попала под российский обстрел в окрестностях Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FREEДОМ. LIFE.

"Прилет был в ста метрах от автомобиля. Обломками от вражеских российских снарядов повреждено окно в машине. Транспортное средство около двух часов было невозможно завести, поскольку взрывная вибрация сработала сигнализация", - рассказали журналисты телеканала.

По словам корреспондентов, на помощь им пришли украинские военные, которые помогли разблокировать автомобиль.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что французские журналисты стали свидетелями ракетного удара по Краматорску. Обстрел произошел в прямом эфире.

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Донецкая область Бахмут Обстріл Война России против Украины
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