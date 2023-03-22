Кореспонденти Радіо Свобода потрапили під ворожий обстріл поблизу Бахмута

Кореспонденти Радіо Свобода потрапили під ворожий обстріл на Бахмутському напрямку у середу, 22 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Як повідомляється, за кілька кілометрів від передової журналісти з проєкту "Донбас. Реалії" знімали роботу українських військових. Під час зйомки війська РФ розпочали обстріл позицій з мінометів та "Градів". Команда перечекала у бліндажі.

За словами кореспондента Єгора Логінова, постраждала лише машина. Один з уламків пройшов через двері авто і застряг у журналі "Сухопутні війська ЗСУ" на сторінці із Залужним.

"Можемо сказати, що наш головнокомандувач зупиняє навіть уламки", - додав журналіст.