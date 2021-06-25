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Корінні народи і економічна зона "Крим": що Рада розгляне на позачерговому в четвер

Автор: Юлія Струк

Верховна рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про корінні народи у четвер, 1 липня, на позачерговому засіданні. Також нардепи мають розглянути проекти про скасування вільної економічної зони "Крим".

Про це у коментарі РБК-Україна заявила замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ми будемо розглядати на позачерговому засіданні у четвер пакет, який стосується Криму і кримських татар. Мова про законопроект про корінні народи, який подав президент. Він уже наробив багато шуму, і була істерика в Російській Федерації. Я дуже сподіваюся, що в залі ми приймемо за основу та в цілому у четвер, як і рекомендував профільний комітет", - зазначила нардеп.

За її словами, на порядку денному і скасування вільної економічної зони "Крим".

"Також буде пакет законопроектів, які скасовують нарешті вільну економічну зону "Крим", яка, на жаль, була нічим іншим, як певними лазівками для уникнення оподаткування. У четвер буде розглядатися законопроект щодо податків, поданий Кабінетом міністрів, який розширює податкову базу, у тому числі збільшує формулу начислення ренти, і там власне будуть суттєві надходження до бюджету", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, в День пам'яті жертв депортації кримських татар глава держави заявив, що внесе в Раду законопроект про визнання кримських татар корінним народом. У той же день законопроект був зареєстрований у парламенті.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань економічної політики рекомендує Верховній раді скасувати режим вільної економічної зони "Крим". Комітет підготує відповідний законопроект.

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КримВерховна Радавнеочередное заседаниеЄвгенія Кравчук