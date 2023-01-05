ua ru
Чт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экстремальный уклонист. Правоохранители задержали мужчину, который пытался переплыть Тису

Новина українською →
Украина, Четверг 05 января 2023 16:02
Экстремальный уклонист. Правоохранители задержали мужчину, который пытался переплыть Тису Фото: правоохранители задержали мужчину, который пытался переплыть Тису (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, который с помощью "переправщика" хотел незаконно покинуть территорию Украины и пытался переплыть реку Тису.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал МВД Украины в Telegram.

Мужчину вместе с "переправщиком" остановили на Закарпатье вблизи украинско-венгерской границы пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда.

"Переправщиком" оказался житель Закарпатья, который, вооружившись прибором ночного видения, намеревался вместе с "клиентом" из Харьковской области обойти пограничные наряды. А потом - указать беглецу место, где тот должен был незаконно перейти на территорию соседнего государства.

По данным министерства, закарпатец даже снабдил харьковчанина гидрокостюмом, ведь в месте перехода граница проходит по руслу Тисы. Он также дал своему "клиенту" наставления и заверил, что во избежание встречи с пограничниками пересекать государственную границу следует ночью.

Уклонисту такая переправа обошлась в 3 тысячи долларов, однако покинуть территорию Украины ему не удалось, ведь в 600 метрах от начала переправы его задержали правоохранители.

Напомним, украинские пограничники в Закарпатье ранее задержали мужчину, который собирался форсировать реку Тису.

Ранее мы писали, что СБУ совместно со спецслужбой Молдовы заблокировала транснациональный канал нелегального бегства уклонистов в страны Европейского Союза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатье Граница с Украиной
NEWS
У России в мае закончатся "Шахеды"? Что известно о запасах иранских дронов
У России в мае закончатся "Шахеды"? Что известно о запасах иранских дронов
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет