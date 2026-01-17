На границе Украины остановили контрабанду электроники на 35 млн гривен: что известно

На украинской границе правоохранители пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии электроники. Речь идет о товаре на более 35 млн гривен, который пытались скрыто перевезти через пункт пропуска во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины .

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза электронной техники через государственную границу Украины.

Во время проверки микроавтобуса Renault на одном из пунктов пропуска таможенники и правоохранители обнаружили специально оборудованный тайник, в котором находилось 829 единиц электроники известной торговой марки.

По предварительным оценкам, рыночная стоимость изъятого имущества превышает 35 млн гривен. В БЭБ отмечают, что подобные правонарушения имеют системный характер.

"Незаконный ввоз техники не только лишает бюджет таможенных поступлений, но и создает неравные условия для легального бизнеса", - отметили в Бюро экономической безопасности.

Сейчас товар изъят, а сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании сообщения Львовской таможни.

Следователи устанавливают всех лиц, причастных к организации контрабандного канала, а также источники происхождения техники.

"Детенизация рынка электроники остается одним из приоритетов нашей работы", - добавили правоохранители.